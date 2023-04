Trotz Verdi-Protest Primark fordert alle Krankenakten von Mitarbeiter oder es gibt keinen Lohn

Worum geht es konkret? Primark hatte sich in einem Schreiben an den betroffenen Mitarbeiter gewandt und darauf verwiesen, dass dieser in den vergangenen zwölf Monaten häufig erkrankt gewesen sei, zuletzt mehrere Wochen im Februar. Der Textilhändler sieht den Mitarbeiter in der Pflicht, nachzuweisen, dass es sich um eine neue Erkrankung handelt. Hintergrund, auf den Primark wohl anspielt: Ist ein Mitarbeiter länger als sechs Wochen am Stück krankgeschrieben, ist der Arbeitgeber ab Tag 43 nicht länger zur Lohnfortzahlung verpflichtet – wenn es sich um dieselbe Krankheit handelt. Stattdessen springt ab dann die Krankenkasse ein und zahlt ein niedrigeres Krankengeld.