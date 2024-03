Betriebsrat und Verdi sprechen von „Skandal“ Neuer Tiefschlag zu Ostern für Galeria-Beschäftigte – jetzt Einbußen beim Insolvenzgeld

Kaum ein Tag vergeht, an dem Galeria von einer Negativmeldung verschont bleibt. Zeigten sich Management und Insolvenzverwalter am Ende des Bieterverfahrens zuversichtlich, was eine Übernahme der angeschlagenen Warenhaus-Kette durch einen solventen Käufer betrifft, platzten darauf in der Woche vor Ostern mehrere Nachrichten über Rückschläge herein. Jetzt geht es ans Gehalt der Beschäftigten bei Kaufhof und Karstadt – was auch den letzten Standort im Saarland betrifft.