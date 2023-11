Tarifstreit Verdi droht Einzelhändlern mit Streiks im Weihnachtsgeschäft

Verdi nannte den HDE-Vorschlag skandalös, dieser sei „ein einmaliger Vorgang in der Tarifgeschichte“. Er bedeute, „ein sogenanntes Spitzengespräch mit den Konzernvertretern zu führen - also mit genau den Personen, welche bislang monatelang eine Verbesserung der Angebote in den Tarifverhandlungen auf Arbeitgeberseite verhindert haben“, sagte Verdi-Vorstandsmitglied Silke Zimmer.