Saar-Verbraucherschutzminister : Jost fordert Abschaffung des Mindesthaltbarkeitsdatums

Saarbrücken Saarlands Verbraucherschutzminister Reinhold Jost (SPD) will sich auf Bundesebene weiter um das Abschaffen des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) für Lebensmitteln einsetzen.

„Es verwirrt nämlich“, sagte er am Dienstag in Saarbrücken. Da es sich nicht um ein Verfallsdatum handle, seien die Lebensmittel in der Regel auch nach dem angegebenen Datum noch verzehrbar.