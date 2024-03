Handel Verbraucher sparen auch im Baumarkt

Die Kaufzurückhaltung und Sparsamkeit der Kunden trifft auch die Baumarktbranche in Deutschland. Die Umsätze gingen 2023 trotz gestiegener Preise im Vergleich zum Vorjahr nominal um 3,1 Prozent zurück auf 21,2 Milliarden Euro. Das teilte der Handelsverband Heimwerken, Bauern und Garten (BHB) am Montag in Köln mit. Nicht nur Kriege, Inflation und die Unsicherheit der Verbraucher haben sich demnach negativ auf die Geschäfte ausgewirkt, sondern auch das schlechte Wetter im Frühjahr und Sommer.