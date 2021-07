Wegen Corona : Verbraucher geben mehr Geld für Grillgeräte aus

Eine Outdoorchef Lugano Grill-Station steht in der Zentrale der Grillfürst GmbH. (Archivbild). Foto: Helmut Fricke/dpa

Köln Seit der Pandemie investieren die Menschen mehr in Heim und Garten. So wird auch mehr Geld für Grillgeräte ausgegeben, wie die Branche nun berichtet. Doch der Trend ist nicht neu.

Der Verkauf von Grillgeräten hat in der Corona-Pandemie deutlich mehr Geld in die Kassen der Firmen gespült als zuvor. Genaue Zahlen gibt es zwar nicht, auch weil die Supermärkte, Baumärkte, Gartencenter und anderen Verkaufsstellen die Grillprodukte in verschiedenen Kategorien führen.