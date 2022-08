Offener Brief : Verband: Energiekrise bringt britische Pubs in Existenznot

London Erst die Pandemie, dann die steigenden Energiepreise: Viele Pubs sind in Existenznot geraten. Kann die Regierung helfen?

Die gestiegenen Preise für Gas und Strom bringen die ohnehin durch die Pandemie gebeutelten Pubs in Großbritannien in existenzielle Nöte. Wie aus einem offenen Brief der British Beer and Pub Association von Dienstag hervorgeht, haben die Kneipen teilweise mit einer Vervierfachung ihrer Energiekosten im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie zu kämpfen.