Konjunktur Verbände und Ökonomen sehen schwierige Wirtschaftslage

Laut Grimm hätten die hohen Energiepreise Deutschland wegen der energieintensiven Industrie härter als andere Länder getroffen. „Darum muss man vorsichtig sein, die Wachstumsprognosen für das Jahr 2023 eins zu eins zu vergleichen, allein schon, weil der Wirtschaftseinbruch durch die Krisen in einzelnen Ländern unterschiedlich ausfiel. Spanien schrumpfte in der Coronakrise um elf Prozent, Deutschland nur um fünfeinhalb - es ist nur logisch, dass sich die Wirtschaft in Spanien stärker erholen muss, um wieder auf Kurs zu kommen.“