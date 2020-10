Trump verspricht Aufschwung : US-Wirtschaft wächst im dritten Quartal in Rekordtempo

US-Wirtschaft wächst im dritten Quartal in Rekordtempo

Washington Kurz vor der US-Wahl gibt die Regierung neue Wachstumsdaten bekannt. Trotz guter Zahlen steht die Wirtschaft immer noch schlechter da als vor der Pandemie. Präsident Trump dürfte die Rekordzahlen jedoch gezielt für seinen Wahlkampf nutzen.

Die Wirtschaftsleistung liege in absoluten Zahlen aber weiterhin 3,5 Prozent unter jener des vierten Quartals 2019, also dem letzten Vierteljahr vor der Pandemie.

Nach der in den USA üblichen Betrachtungsweise stieg das BIP im dritten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 33,1 Prozent, so stark wie noch nie. Bei großen Ausschlägen gilt der Quartalsvergleich, also ein Wachstum von 7,4 Prozent, aber als aussagekräftiger.