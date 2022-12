Konjunktur : US-Wirtschaft im Sommer stärker als gedacht gewachsen

«Now hiring» - Wir stellen ein: Etliche Firmen in den USA suchen derzeit Personal. Foto: Matt Rourke/AP/dpa

Washington Im ersten Halbjahr war das Bruttoinlandsprodukt in den USA noch geschrumpft. Das hat sich einer Schätzung zufolge inzwischen wieder geändert.

Die US-Wirtschaft ist im Sommer etwas stärker gewachsen als bisher bekannt. Das Bruttoinlandsprodukt legte im dritten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 3,2 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer dritten Schätzung mitteilte. Bisher war ein Wachstum von 2,9 Prozent ermittelt worden. Im ersten Halbjahr war die Wirtschaftsleistung noch geschrumpft.

Laut Ministerium basiert das Wachstum vor allem auf den Ausfuhren und den Konsumausgaben. Demnach erhöhten die Verbraucher ihre Ausgaben um 2,3 Prozent, nachdem bisher ein Anstieg von 1,7 Prozent ermittelt worden war. Die Bauausgaben entwickelten sich hingegen schwach und belasteten das Wachstum. Ausschlaggebend dafür sind in erster Linie die kräftig gestiegenen Hypothekenzinsen.

Weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet

Unterdessen ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA weniger als erwartet gestiegen. Ihre Zahl legte um 2000 auf 216.000 zu, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten mit 222.000 gerechnet.