Corona-Krise : US-Notenbank warnt vor langsamerer wirtschaftlicher Erholung

Die Zentrale der US-Notenbank Federal Reserve in Washington. Foto: J. Scott Applewhite/AP/dpa

Washington Die Corona-Krise hat die US-Wirtschaft weiter fest im Griff. Die Konjunkturpakete haben geholfen, aber die Erholung ist ins Stocken geraten. Als Hoffnungsschimmer sieht die Notenbank die Impfkampagnen.

„Die Geschwindigkeit der Erholung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt hat sich in den vergangenen Monaten gemäßigt“, erklärte die Zentralbank am Mittwoch. Besonders schwierig sei es für Branchen, die direkt von den Auswirkungen betroffen seien wie etwa das Gastgewerbe.

Die Notenbank der weltgrößten Volkswirtschaft betonte, die weitere Entwicklung der Wirtschaft werde abhängen „vom Kurs des Virus, inklusive Fortschritt bei den Impfungen“. Damit erwähnte die Zentralbank erstmals die laufende Corona-Impfkampagne in prominenter Weise. Notenbankchef Jerome Powell sagte mit Blick auf die hochgradig wirksamen Impfstoffe: „Hinreichend weit verbreitete Impfungen würden es uns ermöglichen, die Pandemie hinter uns zu lassen und zu normalerem Wirtschaftsgeschehen zurückzukehren.“ Der wirtschaftliche Ausblick für die zweite Jahreshälfte sei daher besser, sagte er.

Die Fed hielt daher wie erwartet an ihrer historisch lockeren Geldpolitik fest. Der Leitzins verbleibt auf dem ultraniedrigen Niveau von 0,0 bis 0,25 Prozent. Dies sei angesichts der Lage am Arbeitsmarkt und der niedrigen Inflation weiter angemessen, hieß es. Auch die Wertpapierkäufe in Höhe von rund 120 Milliarden US-Dollar im Monat zur Stützung der Konjunktur werden demnach weitergehen.