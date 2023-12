Zentralbanken US-Notenbank entscheidet über Leitzins - Zinspause erwartet

Im Sommer 2022 erreichte die Inflation in den USA ein 40-Jahres-Hoch von mehr als neun Prozent. Die Fed reagierte darauf mit einer der schnellsten und schärfsten Zinsanhebungsperioden in ihrer Geschichte. Sollte die Fed nun erneut auf eine Zinspause setzen, wäre es die dritte in Folge. Die Inflation im Zaum zu halten, ist die klassische Aufgabe der Notenbanken. Die Fed strebt mittelfristig eine Preisstabilität bei einer Inflationsrate von 2 Prozent an.