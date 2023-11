Börse in Frankfurt US-Inflationsdaten beflügeln deutschen Aktienmarkt

Die wichtigsten europäischen Indizes zogen nach den Daten aus den Vereinigten Staaten ebenfalls an: Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gewann letztlich 1,4 Prozent und auch der französische Cac 40 legte kräftig zu. Der britische FTSE 100 schaffte indes nur ein moderates Plus. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial gewann zum europäischen Handelsende gut 1,6 Prozent.