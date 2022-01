Konjunktur : US-Inflation steigt auf höchsten Stand seit 1982

Die Inflationsrate in den USA ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Washington Analysten hatten es erwartet, nun sind ihre Prognosen eingetreten: Die Verbraucherpreise sind in den USA deutlich gestiegen.

Der Preisauftrieb in den USA hat sich im Dezember von hohem Niveau aus weiter beschleunigt. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,0 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte.