Börse in Frankfurt : US-Inflation könnte Rekordjagd des Dax stoppen

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Am deutschen Aktienmarkt scheint die Jahresendrally schon in vollem Gange zu sein.

Nachdem der Leitindex Dax seine kleine Schwächephase überwunden hat und seit Kurzem auch wieder von Rekord zu Rekord eilt, könnte die Börsenampel in der neuen Woche weiter grün leuchten - falls die Inflationssorgen den Anlegern nicht doch wieder einen Strich durch die Rechnung machen.

Am Freitag setzte der Dax dank robuster Zahlen vom US-Arbeitsmarkt seinen Rekordlauf fort. Der deutsche Leitindex war im Handelsverlauf bis auf rund 16.085 Punkte gestiegen, bevor der Schwung nachließ. Am Ende stand ein Plus von 0,15 Prozent auf 16.054,36 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies einen Anstieg von 2,33 Prozent.