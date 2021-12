Federal Reserve : US-Fed berät über schnellere Drosselung von Konjunkturhilfen

USA In der Corona-Krise hat die US-Notenbank die Konjunktur massiv gestützt. Inzwischen brummt die Wirtschaft, der Arbeitsmarkt erholt sich und die Inflation ist sehr hoch. Nun will die Fed gegensteuern.

Mit dem Programm pumpt die Fed zusätzliches Geld in die Finanzmärkte, um die Kreditzinsen niedrig zu halten und die Wirtschaft anzukurbeln. Fed-Chef Jerome Powell hatte kürzlich im Senat erklärt, das Programm könne „vielleicht ein paar Monate früher“ enden. Daher wird mit einer schnelleren Drosselung der Wertpapierkäufe gerechnet. Am Leitzins, der in der extrem niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent liegt, dürfte die Fed jedoch vorerst festhalten. Powell wird die Beschlüsse der Notenbank am Mittwoch (20.30 Uhr MEZ) vor der Presse erläutern.

Mögliche Erhöhung des Leitzins

Die Wirtschaft in den USA wächst nach der Corona-Delle im vergangenen Jahr rasant. Die Fed rechnete in ihrer letzten Prognose vom September für dieses Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 5,9 Prozent. Für 2022 wurde ein Plus von 3,8 Prozent erwartet. Die Arbeitslosenquote sank im November auf 4,2 Prozent, was die anhaltende Erholung am Arbeitsmarkt reflektiert. Viele Firmen klagen bereits über einen Mangel an Arbeitskräften. Vor der Pandemie lag die Arbeitslosenquote bei 3,5 Prozent - dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten.