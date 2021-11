Autoindustrie : Unternehmensberater: Autozulieferer kommen ins Schleudern

München Autokonzerne machen Rekordgewinne, weil sie die verfügbaren Halbleiter in teure Modelle einbauen und den Autokäufern keine Rabatte mehr geben. Die Zulieferer können beides nicht.

42 Prozent dagegen seien „inzwischen in einer finanziell angespannten Lage“, teilte PwC am Montag mit. Die Chipkrise bremse ihre Transformation zur Elektromobilität aus.

In allen Märkten brach der Absatz im dritten Quartal ein - besonders aber in China, wo die deutschen Hersteller 31 Prozent weniger Autos verkauften. Chinas Anteil in ihrem Absatz schrumpfte damit erstmals seit 2015, von 39,4 auf 38,2 Prozent. In China „sehen wir derzeit besonders deutliche Auswirkungen der Chipkrise“, sagte Fuß.