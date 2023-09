Börse in Frankfurt Unsicherheit über Geldpolitik hält Dax im Zaum

Frankfurt/Main · Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ist nach dem jüngsten Kursrutsch weiter angeschlagen. Der Leitindex Dax, dem der sechste Verlusttag in Folge droht, präsentierte sich am Donnerstag wenig verändert.

28.09.2023, 12:25 Uhr

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: picture alliance / dpa

Zuletzt notierte er aber geringfügig im Plus bei 15.221,87 Punkten. Das Börsenbarometer bewegt sich aktuell auf dem Niveau von Ende März. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,35 Prozent auf 25.539,46 Zähler nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stagnierte nahezu. Auf den Börsen lastet aktuell vor allem die massive Verunsicherung hinsichtlich der Zinspolitik der US-Notenbank. Die Rendite auf US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit erreichte einen weiteren Höhepunkt seit 2007. © dpa-infocom, dpa:230926-99-335728/15

(dpa)