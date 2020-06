Weltweite Lockerungen im Fokus : Unruhen in den USA halten Börsen-Indizes nicht auf

New York Nahezu unbeeindruckt von den Demonstrationen in den USA erleben die Börsen-Indizes einen großen Aufschwung. Vor allem verantwortlich dafür ist die Erleichterung angesichts zunehmender Corona-Öffnungen.

Die Aktien-Anleger in New York haben am Dienstag die weltweiten Lockerungen in der Corona-Krise höher gewichtet als die gegenwärtigen sozialen Unruhen in vielen US-Städten.

Mit Blick auf den Gesamtmarkt hieß es von Händlern, die Anleger würden derzeit abwägen. Einerseits werde auf die Erleichterung angesichts zunehmender Öffnungen von Volkswirtschaften nach der Corona-Krise sowie der zahlreichen wirtschaftlichen Hilfspakete geschaut. Auch hätten sich die Spannungen an der Handelsfront zwischen den USA und China erst einmal nicht weiter verschärft. Andererseits bereiteten die Unruhen in den USA Sorgen.

„Der Hauptfokus am Aktienmarkt scheint aber einmal mehr auf den längerfristigen Perspektiven der weltweiten Lockerungsmaßnahmen zu liegen“, sagte Oldenburgers Kollege Michael Hewson von CMC Markets UK. Nach wie vor erleichtere auch, dass Trump den Konflikt mit China in Sachen Hongkong bislang nicht wie befürchtet weiter zugespitzt habe.

Ganz oben im Dow rückten die Aktien des Chemiekonzerns Dow Inc um mehr als fünf Prozent vor. Die Papiere des Pharmakonzerns Pfizer erholten sich mit einem Plus von fast zwei Prozent etwas von ihrem Vortagesrückschlag von gut sieben Prozent.

Zoom Video Communications erklommen ein weiteres Rekordhoch bei 212,69 Dollar, am Ende des Tages kosteten sie mit plus 1,93 Prozent 208,08 Dollar. Der Anbieter von Webkonferenzen, der im April 2019 mit 36 US-Dollar je Aktie an die Börse gegangen war, legte nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das erste Quartal 2020/21 vor: Der Umsatz im vergangenen Quartal stieg demnach im Jahresvergleich von 122 auf 328 Millionen Dollar, wie Zoom mitteilte. Unterm Strich blieben rund 27 Millionen Dollar Gewinn übrig - nach nur rund 200.000 Dollar ein Jahr zuvor. Zoom war eigentlich für den Einsatz in Unternehmen gedacht, in der Corona-Krise stieg aber die Nutzung durch Privatleute sowie für Sportkurse, Gottesdienste oder Bildung. Pro Tag gibt es inzwischen 300 Millionen Teilnahmen an Videokonferenzen - im Vergleich zu zehn Millionen noch im Dezember.