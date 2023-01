Maschinenbau : Unruhe bei Panzermotoren-Hersteller am Bodensee

Friedrichshafen Eigentlich müsste sich die Belegschaft von Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen freuen. Der Hersteller der deutschen Panzer-Motoren hat volle Auftragsbücher. Doch dem britischen Mutterkonzern geht es schlecht.

Beim Motorenhersteller Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen herrscht Unruhe. Nach einem Wechsel an der Spitze des angeschlagenen britischen Mutterkonzerns zu Jahresbeginn fürchtet der Betriebsrat am Bodensee einen Investitions- und Einstellungsstopp. Das Unternehmen stellt auch die Motoren für alle wichtigen deutschen Panzer her. Ein Sprecher stritt die harten Sparmaßnahmen am Montag ab.