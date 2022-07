Finanzen : Uniper nimmt Kredit in Höhe von zwei Milliarden Euro auf

Düsseldorf Bereits Anfang des Jahres hatte Deutschlands größter Gasimporteur die Kreditlinie vorsichtshalber vereinbart. Nun greift Uniper darauf zurück. Auch die Bundesregierung will unterstützen.

Der Gaskonzern Uniper zapft seine verbleibenden Liquiditätsreserven an. Die vereinbarte Möglichkeit einer Kreditaufnahme in Höhe von 2 Milliarden Euro bei der staatlichen KfW sei nun in Anspruch genommen worden, teilte das MDax-Unternehmen am Montag in Düsseldorf mit. Der Kreditrahmen sei damit vollständig ausgeschöpft.