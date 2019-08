Mehrere Tausend Euro : Unions-Experte schlägt Abwrackprämie für Ölheizungen vor

Berlin Eine Abwrackprämie für Ölheizungen sollte aus Sicht von Unions-Fraktionsvize Andreas Jung „mehrere Tausend Euro hoch“ sein. „Das kann einen Run auslösen wie die Abwrackprämie für alte Autos in der Wirtschaftskrise 2009“, sagte der CDU-Klimaexperte der Deutschen Presse-Agentur.

Die CDU befragt derzeit ihre Mitglieder zum Klimaschutz. 50 Aussagen können sie mit Zustimmung, Ablehnung oder neutral bewerten, so soll eine Rangfolge entstehen. „Das Interesse daran ist groß“, sagte Jung. „Unser Anspruch als Volkspartei ist es, die Menschen mitzunehmen und das beginnt bei der eigenen Basis.“ Die Ergebnisse werden am 3. September in einem „Werkstattgespräch“ vorgestellt und diskutiert. Jung sprach über seine Vorstellungen beim Klimaschutz parallel auch mit mehreren anderen Medien.

In der Debatte um einen CO2-Preis, der den Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) in den Bereichen Verkehr und Heizen verteuern soll, sieht Jung in der Union eine „starke Tendenz in Richtung eines nationalen Emissionshandels“. Anders als einige Umweltverbände und Experten ist er der Ansicht, dass dies „innerhalb eines Jahres umsetzbar“ wäre, „wenn der politische Wille da ist“.