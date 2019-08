„Mehrere Tausend Euro“ : CDU-Mann fordert Prämie für Tausch von Ölheizungen

Berlin Eine Abwrackprämie für den Austausch alter Ölheizungen sollte aus Sicht von Unionsfraktionsvize Andreas Jung „mehrere Tausend Euro hoch“ sein. „Das kann einen Run auslösen wie die Abwrackprämie für alte Autos in der Wirtschaftskrise 2009“, sagte der CDU-Klimaexperte.

Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) werden in Deutschland noch 5,8 Millionen Gebäude durch eine Ölheizung versorgt. Würde man sie alle durch moderne Heiztechnologien ersetzen, ließen sich bis zu 30 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO 2 ) im Jahr einsparen, so der BDEW.