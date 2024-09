Bankenbranche Unicredit schürt mit Commerzbank-Einstieg Übernahmefantasien

Rund die Hälfte des 9-prozentigen Pakets erwarb die Unicredit vom deutschen Staat. Der Bund verkaufte im Rahmen des vor einer Woche angekündigten Teilausstiegs knapp 4,5 Prozent im Paket an die Italiener. Diese waren bereit, mehr zu zahlen, als die Papiere am Dienstagabend an der Börse wert waren, wie die Finanzagentur in Frankfurt mitteilte. Alle vom Bund offerierten Aktien seien „infolge einer deutlichen Überbietung aller übrigen Angebote“ an die Unicredit zugeteilt worden.