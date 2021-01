Fehlerhafte Verordnungen : Ungültige Mietpreisbremsen: BGH prüft Staatshaftung

Karlsruhe Die Mietpreisbremse soll Wucher-Mieten in begehrten Wohnlagen einen Riegel vorschieben. Aber gleich in mehreren Bundesländern haperte es bei der Umsetzung. Ausbaden müssen es die Mieter. Ihr Pech?

Wegen Problemen beim Start der Mietpreisbremse in mehreren Bundesländern müssen zahlreiche Mieterinnen und Mieter dauerhaft mit einer überhöhten Miete leben - steht ihnen deshalb Schadenersatz zu?

Darüber verhandeln die obersten Zivilrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) am Donnerstag (10.00 Uhr) in Karlsruhe. (Az. III ZR 25/20)

Die Mietpreisbremsen-Verordnungen müssen eine Begründung beinhalten, das sieht das Gesetz ausdrücklich vor. In etlichen Bundesländern wurde dieser Punkt nicht ordnungsgemäß umgesetzt. Inzwischen haben deshalb Gerichte in Bayern, Hamburg, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Brandenburg und Niedersachsen die ursprünglichen Verordnungen für unwirksam erklärt. Sie mussten neu erlassen werden. Nur: Das hilft denjenigen nicht mehr, die in der Zwischenzeit einen Mietvertrag unterschrieben haben.