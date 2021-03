Konjunktur : Unctad rechnet mit schnellerer Erholung der Weltwirtschaft

Genf Teure Konjunkturpakete könnten die befürchteten Folgen der Pandemie abfedern, so die Vereinten Nationen. Doch das gilt keineswegs für alle Länder.

Wegen der Billionen teuren Konjunkturpakete in vielen Ländern geht sie für 2021 von einem Wachstum von 4,7 Prozent aus, nach einer Prognose von 4,3 Prozent vor sechs Monaten, wie sie am Donnerstag in Genf berichtete. Zugpferd sei die schneller als erwartet wachsende US-Wirtschaft.