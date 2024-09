Tourismus Umfrage: Das sind die Reisetrends 2025

Bleisure-Reisen: „Bleisure“ setzt sich aus den englischen Begriffen Business (deutsch: Geschäft) und Leisure (deutsch: Freizeit) zusammen; ist also die Kombination aus Geschäftsreise und Urlaub. Besonders angesagt sei das in den USA. „Ein wahrer Trend, der auch in Deutschland Anklang findet“, hieß es.