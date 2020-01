Neue Steuerdebatte : Spitzensteuer für Mittelverdiener?

Berlin FDP und Linke im Bundestag machen sich für Entlastungen stark.

Viele Arbeitnehmer würden schon mit mittlerem Gehalt zu Spitzenverdienern erklärt, kritisiert Linkenfraktionschef Dietmar Bartsch. 42 Prozent sind der niedrigste Spitzensteuersatz, den Deutschland je hatte. Er fällt auf den Anteil oberhalb eines zu versteuernden Einkommens von 56 000 Euro an. FDP-Parteichef Christian Lindner sagte der Süddeutschen Zeitung: „Hier reden wir nicht über Manager und Profifußballer, sondern den Facharbeiter in der Autoindustrie oder die Personalreferentin in einem mittelständischen Betrieb.“ Bartsch: „Wir sollten diese Facharbeiter und Menschen mit mittleren Einkommen aus der Spitzenbesteuerung rausholen.“ Wer weniger als 7100 Euro brutto im Monat habe, soll weniger zahlen. „Wer mehr hat, zahlt mehr und finanziert die Entlastungen.“ Die FDP will für die einkommensstärksten zehn Prozent auch den Solidaritätszuschlag streichen.