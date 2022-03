Lebensmittelmarkt : Ukraine-Krieg sorgt für neue Debatte über Agrarpolitik

Brüssel Experten befürchten steigende Lebensmittelpreise. Muss jetzt die beschlossene stärkere Förderung einer umweltfreundlichen Produktion von Nahrungsmitteln wieder zurückgedreht werden?

Angesichts einer befürchteten Anspannung auf den Lebensmittelmärkten in Folge des Krieges in der Ukraine droht neuer Streit um die Zukunft der Agrarpolitik.

Der Leiter des Thünen-Instituts für Marktforschung, Martin Banse, hält solche Forderungen für falsch. „Jetzt zu sagen, jetzt werfen wir unsere ganze Agrar- und Umweltpolitik über Bord und produzieren was der Teufel will, wäre für mich ein völlig falsches Signal“, sagte Banse der Deutschen Presse-Agentur.

Steigende Lebensmittelpreise befürchtet

BM @cem_oezdemir beim informellen 🇪🇺-Agrarrat zur #Ukraine : Ein Fokus liegt nun darauf, Lebensmittel-Versorgung in der Ukraine zu unterstützen. Die Lebensmittel-Versorgung in 🇩🇪 ist sichergestellt. Globale Auswirkungen haben wir im Blick. Mehr 📺⬇ PM ⇨ https://t.co/TvB0NfESvr pic.twitter.com/J4UJW1CGcs

Banse sagte, man könne nicht so tun, als seien Probleme wie Klimawandel oder eine hohe Nitratbelastung im Grundwasser Schnee von gestern. „Erst das Fressen, dann die Moral, gilt an dieser Stelle nicht, denn wir haben in der europäischen Landwirtschaft riesige Herausforderungen zu managen“, so Banse. Auch Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hatte in einer Mitteilung am Sonntag betont, die stärkere Förderung für umweltfreundliche Lebensmittelproduktion zurückzudrehen, sei ein „Holzweg“.