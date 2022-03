Autohersteller : Ukraine-Krieg belastet Audi: Keine Prognose für 2022

Ingolstadt In den Werken der Volkswagen-Tochter steht schon wieder ein Großteil der Produktion: Nach der Halbleiterkrise fehlen jetzt die Kabelbäume aus der Ukraine. Andere Standorte sollen in die Bresche springen.

Audi hat bisher alle kundenspezifischen Kabelbäume für die in Europa gebauten Autos aus der Ukraine bezogen. „Das wird uns noch viele Wochen Kopfzerbrechen machen“, sagte Einkaufschef Dirk Große-Loheide. „Wir stehe seit ungefähr zehn Tagen in der Fertigung.“ Aus Rumänien kämen jetzt erste Ersatzlieferungen. Weitere sind aus Ungarn, Tunesien, Marokko, China und Mexiko geplant. Der Einkaufsvorstand geht deshalb „davon aus, dass wir kurzfristig wieder anlaufen können, und das auch relativ stabil“.

Vorstandschef Markus Duesmann äußerte Bewunderung für Zulieferer in der Ukraine, die versuchten weiter zu produzieren: „In Laufweite zu einem Bunker wird dort weiter produziert, teilweise in drei Schichten. Das macht mich sprachlos, in welchen Umfang die Ukrainer dort agieren.“

Nur die Audi-Produktion in Bratislava steht

Während der Konkurrent BMW auf Technologieoffenheit setzt, forderte Duesmann „Technologieklarheit“ in der Autoindustrie. Audi setze auf das Batterieauto. In vier Jahren will Audi mehr als 20 vollelektrische Modelle im Angebot haben und sein letztes neues Verbrenner-Modell auf den Markt bringen. In China, wo das Unternehmen vergangenes Jahr rund 700.000 Autos verkauft hat, beginnt Audi dieses Jahr mit dem Bau einer E-Autofabrik. Außerdem will Duesmann die Entwicklung in der Volksrepublik ausbauen, um besser auf die Wünsche chinesischer Kunden reagieren zu können.