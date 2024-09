Wohnimmobilienpreise UBS: Immobilienblasen-Risiko in Frankfurt und München sinkt

Frankfurt und München zählten laut UBS 2022 zu den Metropolen mit dem größten Risiko für eine Immobilienblase weltweit. Seitdem sind die Kaufpreise in beiden Städten wegen gestiegener Kreditzinsen deutlich gefallen, sie liegen der UBS zufolge inflationsbereinigt rund in Fünftel unter ihren Höchstständen. „Steigende Mieten und Einkommen in den vergangenen zwei Jahren, bei teilweise deutlich tieferen Immobilienpreisen haben die Attraktivität von Wohnimmobilien für Anleger und potenzielle Eigenheimbesitzer erhöht“, sagte Maximilian Kunkel, Chefanlagestratege der UBS in Deutschland.