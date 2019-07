Stellenabbau beim Fahrdienstvermittler : Uber streicht jeden dritten Job im Marketing

San Francisco Der Fahrdienst-Vermittler Uber streicht rund 400 Jobs im Marketing – das ist in etwa jede dritte Stelle in dem Bereich. Der Abbau wurde in einer internen Mitteilung mit einer Neuordnung des Marketing-Teams begründet.

Von dpa

Uber hat nach jüngsten Angaben insgesamt rund 24 500 Mitarbeiter, knapp die Hälfte davon in den USA. Der Konzern schreibt weiterhin Verluste.

