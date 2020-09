„Uber Green“ : Uber startet E-Auto-Service mit dem e-Golf von Volkswagen

Ein Volkswagen e-Golf lädt an einer öffentlichen Ladesäule für Elektroautos in Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Berlin Uber setzt auf „grüne“ Fahrzeuge. Bis 2025 soll in sieben Städten die Hälfte der zurückgelegten Kilometer seiner Flotte emissionsfrei sein. Dafür kommt der e-Golf von VW zum Einsatz.

Der größte deutsche Automobilhersteller bietet den Uber-Mietwagenpartnern eine dreistellige Anzahl von e-Golf-Jahreswagen an, teilten beide Unternehmen am Freitag mit. Der e-Golf, der inzwischen nicht mehr als Neuwagen bestellt werden kann, bildet seit 2018 auch das Rückgrat des Car-Sharingdienstes We Share von Volkswagen. Der Service umfasst rund 1500 Fahrzeuge, die vor allem in Berlin unterwegs sind.