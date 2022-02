Tourismus : Tui will erste Staatshilfen zurückzahlen

Tui will erste Staatshilfen zurückzahlen

Passagiere stehen am Flughafen am Check-Inn für einen Tuifly Flug. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hannover Trotz Omikron-Welle verzeichnet die Tourismus-Branche starke Nachfrage. Tui halbierte bereits seinen Verlust im Corona-Winter. Nun sollen erste Hilfsgelder zurückgezahlt werden.

Der Reisekonzern Tui rechnet trotz der Virusvariante Omikron mit einem starken Sommergeschäft und will den ersten Teil der Staatshilfen zurückzahlen.

Geplant sei die Rückgabe von Hilfsgeldern aus der Corona-Krise in Höhe von rund 0,7 Milliarden Euro, teilte Tui bei der Vorlage der Zahlen für das erste Winterquartal am Dienstag in Hannover mit. „Die Nachfrage nach Reisen ist über alle Märkte hoch“, sagte Vorstandschef Fritz Joussen. „Der Weg aus der Pandemie zeichnet sich immer klarer ab.“