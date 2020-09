Einbußen wegen Corona : Tui strafft Reiseangebot für Winter weiter

Hannover Die Corona-Pandemie hat Reiseanbieter Tui schwer getroffen. Der Bund half mit Milliarden Euro. Die neuen Reisewarnungen sind das letzte, was der Tourismus-Riese jetzt braucht.

Derzeit kämpft der Reisekonzern mit Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes, etwa für Spanien inklusive der Balearen und Kanaren - bei Deutschen und Briten ein beliebtes Urlaubsziel. „Seit der Wiederaufnahme des Geschäfts sind 1,4 Millionen Kunden mit uns in den Urlaub gefahren“, sagte Tui-Chef Fritz Joussen und bezog sich auf den Zeitraum von Mitte Juni bis Ende August. „Die Verfügbarkeit von Destinationen wird aktuell stark von der politischen Bewertung und der Entwicklung der Pandemie beeinflusst. Wir agieren derzeit in einem volatilen Marktumfeld und dies wird voraussichtlich auch noch in den kommenden Quartalen so bleiben“, erklärte der Manager.