Reiseveranstalter : Tui erwartet Rückkehr in Gewinnzone

Logo der Tui AG an der Konzernzentrale in Hannover. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Hannover Die Corona-Krise hat den Reiseveranstalter Tui vor eine schwere Probe gestellt, staatliche Milliardenhilfen inklusive. Die aktuellen Urlaubstrends geben Konzernchef Joussen aber Anlass zur Hoffnung.

Bislang liege das Buchungsniveau für den Sommer bei rund 85 Prozent des Vor-Corona-Sommers 2019, teilte der Touristikriese am Mittwoch in Hannover mit. Im Ergebnis dürfte Tui damit in diesem Geschäftsjahr im Tagesgeschäft wieder profitabel werden, stellte Konzernchef Fritz Joussen in Aussicht.