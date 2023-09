Verkehr Tüv: Jede fünfte Tankstelle 2022 mit erheblichen Mängeln

Die aktuellen Zahlen stammen aus dem Anlagensicherheitsreport 2023. Darin sind die Mängelstatistiken aller Prüfungen enthalten, die von den ZÜS 2022 vorgenommen wurden. Alle der rund 14.500 Tankstellen in Deutschland werden vor ihrer Inbetriebnahme komplett geprüft. Danach stehen vollständige Prüfungen im Sechs-Jahres-Rhythmus an. Einzelne Anlagen wie Zapfsäulen sind aber alle drei Jahre an der Reihe. Neben Tankstellen überprüfen die Überwachungsstellen unter anderem Aufzüge und Druckbehälteranlagen wie Gasspeicher und Dampfkessel.