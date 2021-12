Währungen : Türkische Lira vor wichtiger Zinssitzung im Sinkflug

Die angeschlagene türkische Währung ist in den letzten Monaten gegenüber dem US-Dollar und dem Euro auf ein Allzeittief gefallen. Foto: Emrah Gurel/AP/dpa

Türkei Staatspräsident Erdogan sieht hohe Zinsen als Ursache für die Inflation. Diese Einschätzung teilen allerdings nicht viele. Derweil bleibt die Lira weiter auf Talfahrt.

Die türkische Lira ist vor einer mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung in dieser Woche erneut auf Sinkflug gegangen.

Am Montagvormittag gab die Währung zu Dollar und Euro um jeweils etwa vier Prozent nach und fiel abermals auf historische Tiefstände. Die Notenbank stemmte sich mit Markteingriffen gegen den Kurseinbruch - wie sie es zuletzt mehrfach tat. Die Lira verringerte daraufhin ihre Verluste.

Für einen Dollar mussten am Montag erstmals mehr als 14 Lira gezahlt werden. Ein Euro kostete erstmalig mehr als 16 Lira. Seit Jahresbeginn hat die Lira etwa die Hälfte ihres Werts eingebüßt. Die Wertentwicklung zählt damit zu den schwächsten in diesem Jahr. Beschleunigt wurde der Sinkflug durch die Entscheidung der Ratingagentur Standard & Poor's, die dem Land am Freitag eine Abstufung ihrer Bonitätsnote androhte.