Türkisches Statistikamt : Türkische Inflationsrate springt auf gut 36 Prozent

Kunden bei einem Händler in Istanbul. Foto: Tolga Ildun/ZUMA Press Wire/dpa

Ankara Im alltäglichen Leben spüren die Türken die Teuerung schon lange. Nun gibt die Statistikbehörde einen deutlichen Anstieg der Inflation bekannt. Sie klettert auf den höchsten Stand seit zwei Jahrzehnten.

Die Inflation in der Türkei gerät zunehmend außer Kontrolle: Im Dezember sprang die Inflationsrate über die Marke von 30 Prozent und erreicht im Jahresvergleich bei 36,08 Prozent den höchsten Stand seit rund zwei Jahrzehnten, wie das türkische Statistikamt am Montag mitteilte.

Am stärksten verteuerten sich Lebensmittel und Transport, so die Behörde in Ankara. Analysten wurden von der Stärke des Preisanstiegs überrascht. Sie hatten mit gut 27 Prozent gerechnet.