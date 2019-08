Handelsstreit : Trump verhängt weitere Zölle auf Importe aus China

Washington US-Präsident Donald Trump hat zusätzliche Zölle in Höhe von zehn Prozent auf chinesische Importwaren im Umfang von 300 Milliarden Dollar angekündigt. Sie sollen am 1. September in Kraft treten, twitterte er am Donnerstag und nannte als Begründung den Handelsstreit mit China.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von dpa