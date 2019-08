Kontakt hergestellt : Trump: USA und China führen „sehr bald“ Handelsgespräche

Biarritz Die USA und China werden nach den Worten von US-Präsident Donald Trump „sehr bald“ neue Verhandlungen in ihrem Handelskrieg aufnehmen.

Die chinesische Seite sei sehr an einem Abkommen interessiert, sagte Trump am Montag am Rande des G7-Gipfels der großen Industrienationen im französischen Biarritz vor Journalisten. „Es ist sehr wichtig für sie.“