Druck auf Notenbankchef Powell : Trump fordert vor Notenbanktagung große Zinssenkung der Fed

Washington US-Präsident Donald Trump hat die amerikanische Notenbank Fed erneut attackiert und eine deutliche Zinssenkung gefordert. Die Fed solle rasch die Leitzinsen um „mindestens 1,00 Prozentpunkte“ senken, schrieb Trump am Montagabend auf Twitter.

Zudem kritisierte Trump einmal mehr Notenbankchef Jerome Powell. Dieser habe einen „schrecklichen Mangel an Visionen“, twitterte Trump. Er selbst hatte Powell als Fed-Präsident vorgeschlagen. Damals hatte Trump den Währungshüter als bestens geeignet, engagiert und klug beschrieben. An diesem Freitag hält der Fed-Chef bei einem jährlichen Treffen von Notenbankern in Jackson Hole eine Rede zu den Herausforderungen der Geldpolitik.