Besserung nicht in Aussicht : Trübes Jahr 2019 für Maschinenbau: Bestellungen gesunken

Besserung nicht in Aussicht

Montagehalle des Siemens-Turbinenwerks in Görlitz: Ein baldiges Ende der Flaute scheint vorerst nicht in Sicht. Foto: Sebastian Kahnert/zb/dpa.

Frankfurt/Main Maschinenbau-Kunden halten sich mit Aufträgen zurück. Die exportorientierte Branche blickt auf ein mageres Jahr zurück. Das hat Folgen für 2020.

Die Aufträge sanken gegenüber dem Vorjahr preisbereinigt um 9 Prozent, wie der Branchenverband VDMA am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. „Zusammengefasst war 2019 ein konjunkturell trübes Jahr für den Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland“, sagte VDMA-Konjunkturexperte Olaf Wortmann.