Arbeitsmarkt Trübe Herbststimmung am Arbeitsmarkt

Allerdings zeigt ein Blick auf die Landkarte das eigentliche Problem: Während in wenigen Regionen, etwa in großen Teilen Bayerns, ein deutliches Überangebot an Lehrstellen herrscht, fehlen sie an anderen Stellen - darunter etwa in einigen Gegenden Ostdeutschlands, in Berlin und im Ruhrgebiet. Die Bundesagentur könne unter anderem mit Mobilitätshilfen für junge Leute einspringen, sagte Nahles.