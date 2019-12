Vor allem wegen US-Förderung : Das hohe Angebot bremst den Ölpreis

Frankfurt Das Ölkartell Opec hat die Fördermenge erneut gekürzt. Die Preise werden aber wohl auch 2020 nicht steigen.

Experten rechnen auch 2020 weiter mit einem zu hohen Angebot an Rohöl. Neben einer schwächelnden Weltwirtschaft, die durch internationale Handelskonflikte gebremst wird, bildet vor allem die rekordhohe Fördermenge in den USA das Gegengewicht zur Politik der Opec-Staaten. Für Verbraucher und Unternehmen ist das eine positive Entwicklung. Experten sehen im kommenden Jahr kaum Potenzial für einen stärkeren Anstieg der Ölpreise.

Kurz vor dem Jahresende stemmte sich die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) gemeinsam mit den in der sogenannten Opec+ zusammengefassten Ölstaaten abermals gegen das Überangebot auf dem Weltmarkt und brachte eine noch stärkere Kürzung der Fördermenge auf den Weg. Mit dem neuen Abkommen will die Opec+ vorerst insgesamt 2,1 Millionen Barrel (Ein Barrel = 159 Liter) Öl weniger pro Tag produzieren als im Oktober 2018. Allerdings hat sich schon in den vergangenen Monaten gezeigt: Beschlossene Kürzungen werden in der Praxis nur lückenhaft umgesetzt. Saudi-Arabien musste mit einer freiwilligen Senkung der eigenen Produktion einspringen, um die Ölpreise wie gewünscht zu stützen.