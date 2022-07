Ein Standort auch in Lebach : Trierer Gebäudetechniker Calvias in finanzieller Schieflage: Über 220 Mitarbeiter betroffen

Exklusiv Trier/Prüm Der Trierer Mittelständler Calvias mit Standorten in Prüm und Lebach hat finanzielle Probleme. Das Amtsgericht hat einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Der TV hat mit dem Sanierungsexperten gesprochen.

Das Trierer Unternehmen Calvias Gebäudetechnik mit über 220 Mitarbeitern ist in finanzielle Schieflage geraten. Das Amtsgericht habe die vorläufige Verwaltung des Vermögens angeordnet, bestätigte der vorläufige Insolvenzverwalter Ingo Grünewald auf Anfrage unserer Redaktion. Grünewald, Partner in der Kanzlei von Nürburgring-Sanierer Professor Thomas Schmidt, ist Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht. Er äußerte sich „sehr optimistisch“, dass eine Sanierungslösung des Unternehmens gelingen werde.

Zu den Gründen für die finanzielle Schieflage sagte Grünewald, die Calvias GmbH sei Teil einer Unternehmensgruppe. „Und sie wurde in Mithaftung für Verbindlichkeiten anderer genommen, die bereits Insolvenz angemeldet haben.“ Die insgesamt 226 Calvias-Mitarbeiter an den Standorten Trier, Prüm, Lebach und andernorts bekämen nun Insolvenzausfallgeld.

Das in der Nähe des alten Trierer Polizeipäsidiums in Trier angesiedelte Unternehmen Calvias Gebäudetechnik ist nach eigenen Angaben Spezialist für technische Gebäudeausrüstung bei komplexen Anlagenbauprojekten und Fachbetrieb für die energetische Sanierung bestehender Objekte. Dabei gehe es unter anderem um die Planung, Projektierung, Errichtung und Instandhaltung von technischen Anlagen und Betriebsmitteln für die Bereiche Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsanlagen, Kältetechnik oder Rohrleitungsbau. Zu den von Calvias betreuten Großprojekten gehören beispielsweise der Frankfurter Flugplatz und der neue Teilchenbeschleuniger Fair in Darmstadt. Für derart große Aufträge ist nach Angaben der Firmenverantwortlichen ein enorm hoher logistischer Aufwand notwendig. Durchschnittlich 20 bis 25 Mitarbeiter seien bis ins Jahr 2025 ständig in Darmstadt beschäftigt, am Frankfurter Flugplatz sogar noch deutlich mehr.