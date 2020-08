Nun zwei Schichten : Tönnies fährt Schlachtbetrieb weiter hoch

Rheda-Wiedenbrück 25.000 Tiere schlachtet Tönnies an Spitzentagen. Nach der Corona-Zwangspause wird der Betrieb derzeit nur langsam hochgefahren - jetzt mit einer zusätzlichen Schicht.

Der Fleischkonzern Tönnies schlachtet wieder mehr Schweine. Am Stammsitz in Rheda-Wiedenbrück wurde eine zweite Schicht eingebunden. Knapp mehr als 4000 Mitarbeiter seien in dem Betrieb wieder aktiv, teilte ein Konzernsprecher am Montag mit.