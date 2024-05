Fluggesellschaft Qantas Tickets für gestrichene Flüge verkauft - Millionenstafe

„Der heutige Tag ist ein weiterer wichtiger Schritt vorwärts, während wir daran arbeiten, das Vertrauen in die nationale Fluggesellschaft wiederherzustellen“, sagte Qantas-Geschäftsführerin Vanessa Hudson. „Wir geben zu, dass Qantas seine Kunden im Stich gelassen und seine eigenen Standards nicht erfüllt hat, als nach dem Covid-Lockdown der Flugverkehr wieder aufgenommen wurde.“ Es tue dem Konzern aufrichtig leid. Mittlerweile sei in neue Technologien investiert worden, „um sicherzustellen, dass so etwas nicht noch einmal passiert“.