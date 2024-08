Stahlindustrie Thyssenkrupp-Stahl: Aufsichtsrat berät über Neuaufstellung

Die Debatte über die geplanten Veränderungen in der Stahlsparte hatte in den vergangenen Monaten für Unruhe in der Belegschaft gesorgt. Die IG Metall rief mehrfach zu großen Protestaktionen auf. Gefordert wurden bei einer Restrukturierung die Einhaltung von Tarifverträgen, keine betriebsbedingtenKündigungen, Standortgarantien über 2026 hinaus undeine Fortsetzung der Transformationspläne in Richtung klimaneutral erzeugter Stahl.