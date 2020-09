Auch Saar-Standort Lockweiler betroffen : Thyssen-Krupp teilt Auto-Anlagenbau - 800 Stellen fallen weg

Essen/Lockweiler Die Corona-Pandemie hat die Krise des Essener Industriekonzerns Thyssenkrupp verschärft. Das hat nun Konsequenzen für den Sektor Anlagenbau – auch im Saarland.

Auslöser für die Stellenstreichungen, von denen 500 auf Deutschland entfallen, sei ein drastischer Auftragseinbruch durch die Corona-Krise. Zudem würden durch die Unternehmensteilung Stellen in der Verwaltung wegfallen. Dem SR zufolge soll auch das Werk in Lockweiler betroffen sein, wo 1100 Menschen arbeiten. Derzeit sind bei Thyssen-Krupp insgesamt 3200 Menschen im automobilen Anlagenbau beschäftigt. Im jetzt endenden Geschäftsjahr waren bereits 500 Stellen gestrichen worden.

Thyssen-Krupp erwartet, dass die Produktionszahlen der Autoindustrie frühestens in zwei bis drei Jahren wieder das Vorkrisenniveau erreichen werden. „Deshalb müssen wir die Teilung und Neuaufstellung des Unternehmens nutzen, um die Strukturen und Verwaltungskosten in beiden Geschäften dem Marktniveau anzupassen“, begründete der Vorstandschef von Thyssen-Krupp System Engineering, Ingo Steinkrüger, die Stellenstreichungen. Dabei werde man „das Standortkonzept anpassen und Kompetenzen bündeln“. Thyssen-Krupp hat in diesem Bereich neun Standorte in Deutschland.